Российский фрегат с крылатыми ракетами направился в Сирию

2017-04-07 17:24 | www.oxu.az | 3

Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» направился в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порте Тартус в Средиземном море.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на ТАСС.

Российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», совершит заход в пункт МТО в сирийском Тартусе.

Отмечается, что продолжительность пребывания фрегата у берегов Сирии зависит от обстановки, но в любом случае составит больше одного месяца.

Н.О.