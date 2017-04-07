Азербайджанский Expressbank предлагает кредит без справки о доходах

2017-04-07 16:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Expressbank предлагает кредиты наличными в национальной валюте до 10 тысяч манатов. В качестве залога могут выступать золото и золотые изделия.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, кредиты под залог золота предлагаются сроком до 24 месяцев и ежемесячной процентной ставке три процента. Основным преимуществом данного продукта является то, что для получения кредита не требуются документы, подтверждающие доход. Также по желанию клиента может быть предоставлен шестимесячный льготный период. Воспользовавшись льготным периодом, клиент может не погашать основную сумму задолженности, а оплачивать только проценты.

Expressbank предлагает кредитование в различных направлениях. Помимо ломбардных кредитов клиенты могут воспользоваться такими видами кредитов, как микрокредиты, наличные денежные кредиты сотрудникам государственных учреждений и финансово устойчивых частных организаций, кредиты, обеспечиваемые имуществом, такситная карта Smilecard, кредитная карта Expresso и другие продукты.

Всегда сохраняя тему удовлетворённости клиентов на повестке дня, Expressbank также создает возможность удобной оплаты кредитов. Клиенты могут совершать оплаты своих кредитов и другие банковские операции по счетам в любое время суток посредством платежных терминалов ExpressPay, мобильного приложения ExpressPay и личного кабинета на официальном веб-сайте www.expressbank.az.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а шесть располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, можно позвонить в информационный центр 132, воспользоваться веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/expressbank.