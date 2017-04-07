Девять документов, принятых СМИД СНГ, будут внесены на рассмотрение глав государств и премьеров Содружества

2017-04-07 16:03 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Девять документов, согласованных на заседании СМИД СНГ в Ташкенте, будут представлены в мае на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества, говорится в официальном сообщении МИД Узбекистана.

"Рассмотрено 15 документов, девять из которых будут внесены на рассмотрение Совета глав государств в октябре и Совета глав правительств Содружества в мае текущего года", - говорится в сообщении.

Принятые документы затрагивают вопросы взаимодействия стран Содружества во внешнеполитической, правовой, культурно-гуманитарной и других сферах.

Участники приняли Заявление о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий. В документе выражается обеспокоенность в связи с продолжающимися проявлениями нетерпимости, насилия и терактами против отдельных лиц на основании их религиозной принадлежности или убеждений. Решительно осуждаются все проявления нетерпимости, дискриминации, насилия и террористических актов в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий. Стороны выразили намерение и впредь продвигать усилия по консолидации позиции международного сообщества на этом направлении.

Одобрены для последующего внесения на рассмотрение Совета глав государств проекты Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам.

Обсуждены вопросы реализации межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в 2018 году, придания статуса базовой организации отдельным образовательным и академическим учреждениям стран СНГ по подготовке специалистов-метрологов вооруженных сил, а также кадров для органов налоговых (финансовых) расследований.

МИД Узбекистана отмечает, что заседание прошло в конструктивном духе и в атмосфере взаимопонимания.

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ намечено на 10 октября в Москве.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)