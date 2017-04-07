İsveç'te yayaların üzerine kamyon sürüldü: 3 ölü

2017-04-07 17:33 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İsveç’in başkenti Stockholm’ün merkezinde bir kamyon sürücüsü yayaların üzerine aracını sürdü. Olayda ölü ve yaralılar var.

İsveç’in başkenti Stockholm’ün merkezinde bir kamyon yayaların üzerine aracı sürdü. İsveç polisi birçok yaralı olduğunu duyurdu. Bölge güvenlik çeberine alındı.

İsveç Radyosu, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

​İsveç medyasında yer alan bilgilere göre, olay Drottningsgatan caddesinde gerçekleşti. Drottninggatan Stockholm'ün turistik alışveriş caddesi olarak biliniyor.

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Polis kaynakları kamyonun cadde üzerindeki kalabalık bir mağazaya dışındaki kalabalığın arasına daldığını aktardı. Görgü tanıkları olay yerinde yüzlerce kişinin bulunduğunu ve herkesin kaçmaya çalıştığını söyledi.

Expressen gazetesine konuşan görgü tanıkları ise, yerde cansız cesetlerin yer aldığını bildirdi.

Son olarak İngiltere’nin başkenti Londra’da aynı yolla bir terör saldırısı düzenlenmiş, Belçika’nın Anvers kentinde de benzer bir girişim engellenmişti.