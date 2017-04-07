В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу, 3 человека погибли - ОБНОВЛЕНО
2017-04-07 17:30 | www.apa.az | 3
Грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, по словам очевидца, машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.
По предварительным данным, при этом погибли три человека.
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17:24
Грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, ЧП произошло на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан.
Грузовик на большой скорости врезался в прогуливающихся людей.
Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.
По предварительным данным, при этом погибли три человека.