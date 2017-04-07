В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу, 3 человека погибли - ОБНОВЛЕНО

2017-04-07 17:30 | www.apa.az | 3

Грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, по словам очевидца, машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

По предварительным данным, при этом погибли три человека.

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17:24

Грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, ЧП произошло на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан.

Грузовик на большой скорости врезался в прогуливающихся людей.

Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

По предварительным данным, при этом погибли три человека.