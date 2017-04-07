Имущество менеджмента обанкротившихся банков будет конфисковано и продано
2017-04-07 17:41 | www.oxu.az | 3
В Азербайджане внесены изменения в закон «О банках».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, целью изменений является создание юридической базы для решения проблем банков, потерявших платежеспособность.
В этих рамках с целью улучшения финансового положения кредитных организаций планируется осуществление административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других мероприятий и процедур.
Кроме того, с целью отстранения от финансового рынка потерявших платежеспособность или столкнувшихся с такой опасностью банков своевременно и с малыми потерями изменение подразумевает их продажу надзирающим органом инвестору, объединение с другими банками, передачу активов и обязательств «банку-мосту», продажу «банка-моста» инвестору, а также ликвидацию потерявшего платежеспособность банка.
Изменение принято на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Отметим, что в обсуждениях принял участие председатель Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Руфат Асланлы.
У.А.