Имущество менеджмента обанкротившихся банков будет конфисковано и продано

2017-04-07 17:41 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане внесены изменения в закон «О банках».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, целью изменений является создание юридической базы для решения проблем банков, потерявших платежеспособность.

В этих рамках с целью улучшения финансового положения кредитных организаций планируется осуществление административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других мероприятий и процедур.

Кроме того, с целью отстранения от финансового рынка потерявших платежеспособность или столкнувшихся с такой опасностью банков своевременно и с малыми потерями изменение подразумевает их продажу надзирающим органом инвестору, объединение с другими банками, передачу активов и обязательств «банку-мосту», продажу «банка-моста» инвестору, а также ликвидацию потерявшего платежеспособность банка.

Изменение принято на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отметим, что в обсуждениях принял участие председатель Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Руфат Асланлы.

У.А.