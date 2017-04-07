Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма – ОБНОВЛЕНО + ФОТО
2017-04-07 17:51 | www.oxu.az | 2
Полиция рассматривает происшествие в Стокгольме как возможный теракт, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
По неподтвержденным данным, правоохранители получили сообщения о выстрелах в районе инцидента.
«Я видел как минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос», - сказал корреспондент радио Швеции в прямом эфире.
17:29
Три человека погибли в центре Стокгольма после того, как грузовик въехал в толпу людей.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает радио Швеции.
17:15
В Стокгольме автомобиль въехал в толпу людей.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на LİFE, об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Как сообщается, есть пострадавшие. Информация уточняется.
Н.О.