Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-04-07 17:51 | www.oxu.az | 2

Полиция рассматривает происшествие в Стокгольме как возможный теракт, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По неподтвержденным данным, правоохранители получили сообщения о выстрелах в районе инцидента.

«Я видел как минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос», - сказал корреспондент радио Швеции в прямом эфире.

17:29

Три человека погибли в центре Стокгольма после того, как грузовик въехал в толпу людей.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает радио Швеции.

17:15

В Стокгольме автомобиль въехал в толпу людей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на LİFE, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщается, есть пострадавшие. Информация уточняется.

Н.О.