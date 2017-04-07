«Автобус смерти» в Баку – ВИДЕО

2017-04-07 18:00 | www.oxu.az | 5

Эти кадры были сделаны не в густонаселенных Индии и Китае, а в 8-миллионном Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, автобус, со двери которого свисают 7-8 человек, едет из поселка Дигях Абшеронского района к станции метро «Азадлыг проспекти» в Баку.

Один из постоянных пассажиров автобуса №147, направляющегося из поселка Дигах в Баку, рассказал, что каждый день пассажиры в буквальном смысле рискуют жизнью.

В связи с этим вопросом глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев заявил, что в автобусах, работающих в окрестностях Баку, всегда наблюдается такая плотность пассажиров.

М.Агаев отметил, что плотность в этих автобусах чаще наблюдается в пиковые часы:

«Это связано с пробками на дороге в эти часы. Из-за пробок автобусы запаздывают, нарушается их интервал, и пассажиры спешат войти в первый же подъехавший автобус. На маршрутный автобус №147, который попал на видео, поступает множество жалоб».

М.Агаев сказал, что пассажирских автобусов №147 вполне достаточно, и увеличивать их количество не надо:

«Мы, как Бакинское транспортное агентство, можем обратиться к перевозчику с просьбой так отрегулировать интервал, чтобы эта проблема не наблюдалась».

Глава пресс-службы призвал пассажиров быть осторожнее:

«Лучше опоздать на работу или в другие место, чем заходить в заполненный автобус. Жизнь важнее».

Глава пресс-службы Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев же заявил, что согласно статье 142 Кодекса административных правонарушений, водитель не имеет право даже сдвинуться с места, если двери транспортного средства не закрыты, либо открывать двери во время движения.

«За подобные нарушения полагается штраф в размере 40 манатов. Но, несмотря на это, в пиковые часы некоторые водители нарушают эти правила», - отметил он.

Э.А.

