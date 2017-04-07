Открыта регистрация на проект Barama Hackathon 2017 (ФОТО)

2017-04-07 16:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Дан старт тренингу и конкурсу Barama Hackathon 2017, который организован для молодых программистов Центром инноваций и предпринимательства Barama при поддержке Azercell Telecom и PASHA Bank.

Мероприятия Hackathon проводятся в различных странах мира, в том числе такими крупными компаниями как Google, Netflix, Facebook, HP и Microsoft. Участники Hackathon работают в группах и демонстрируют своё мастерство по программированию в рамках поставленных задач за короткий промежуток времени.

На этот раз девелоперам предложена тема – разработать новые мобильные приложения с учетом особенностей мобильных телефонов. Конкурс, который начнется 22 апреля в 09:00 утра, продлится 36 часов и будет завершён 23 апреля в 21:00. Мобильные приложения, разработанные за это время, будут представлены на рассмотрение жюри 25 апреля. Команды, занявшие первые три места получат ценные подарки от Azercell и PASHA Bank.

Для участия в проекте программистам необходимо заполнить форму заявки, размещённую на hackathon.barama.az. 10 команд будут соревноваться за звание лучших в конкурсе Barama Hackathon 2017. Последний срок подачи документов на регистрацию - 18.04.2017.

Отметим, что сеть ресторанов Özsut выступает в качестве партнёра по обеспечению команд едой. Медиа поддержку проекту оказывает компания technote.az.

Напомним, что в прошлом году, при организационной поддержке Центра инноваций и предпринимательства Barama был проведен конкурс Barama Hackathon 2016. Основной целью проекта является стимулирование интереса к сфере информационных технологий и создание в нашей стране благоприятных возможностей для талантливых специалистов в области программирования.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы из одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.