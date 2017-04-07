Третья весна Британского кино в Баку - фильмы, снятые женщинами и о женщинах

2017-04-07 16:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" с 28 апреля по 4 марта пройдет фестиваль "Третья весна Британского кино", организованная British Council Azerbaijan при содействии посольства Великобритании в Азербайджане.

На фестивале будут представлены шесть очень интересных и разноплановых картин, снятых режиссерами-женщинами и о женщинах: "Навыки взрослой жизни", "Я - Дэниел Блейк", "Ни пуха, ни пера", "Наводнение", "Счастливая жизнь", "Этель и Эрнест". В этом году фестиваль откроет фильм, завоевавший многочисленные награды, под названием "Навыки взрослой жизни" режиссера Рэйчел Таннард, который будет показан с азербайджанскими субтитрами.

"В этом году "Весна Британского Кино" представляет на выбор очень интересные новые фильмы, и я надеюсь, что бакинские зрители не упустят возможность посмотреть все фестивальные кинокартины. В рамках данного фестиваля мы хотим показать азербайджанскому зрителю новаторские и разнообразные фильмы британских кинематографистов и найти пути творческого обмена с местными деятелями кино", - отметила директор British Council Azerbaijan Элизабет Уайт.

"Посольство Великобритании радо вновь оказать поддержку «Весне Британского кино», и я с нетерпением жду возможности посмотреть, как современные женщины-режиссеры и продюсеры в своих фильмах отражают радости и вызовы судьбы, которая, как известно, находится в наших руках", - отметила посол Великобритании Кэрол Мери Крофтс.

В рамках фестиваля в партнерстве с кинокомпанией "Нариманфильм" с 24 по 28 апреля будет также проведен пятидневный рабочий семинар для азербайджанских сценаристов. Цель проекта - укрепление профессиональных навыков азербайджанских сценаристов посредством тренинг-программы британского специалиста Пола Фрейзера, сценариста фильма "Навыки взрослой жизни". В рамках данной программы более 20 азербайджанских киносценаристов поделятся своими знаниями и опытом и обсудят новаторские методы работы, исследуют новые модели сотрудничества с позиции ряда инновационных подходов, используемых в Британии.

(Автор: Вугар Иманов)