В Азербайджане в список дел, рассматриваемых судом по правилам особого производства, включен вопрос об интернет-ресурсах

2017-04-07 18:00 | www.apa.az | 3

В Азербайджане ограничение обращения в информационный интернет-ресурс регулируется законом. Это включено в список дел, рассматриваемых судом по правилам особого производства. Кроме того, соответствующий орган исполнительной власти может обратиться в суд для ограничения обращения в информационный интернет-ресурс в случае выявления фактов распространения запрещенной информации.

Как сообщает АПА, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса было обсуждено внесение соответствующих дополнений в гражданско-процессуальный кодекс.

Согласно проекту в 305 статью кодекса добавляется новый пункт «Об ограничении обращения в информационный интернет-ресурс». Согласно этому пункту, в Кодекс предлагается добавить главу 40-6 (производство по ограничению обращения в информационный интернет-ресурс). В пунктах новой главы нашли отражение выдача справок соответствующим исполнительным органом в связи с производством, содержание справок и принятие решения на ее основе, а также другие вопросы. Здесь речь идет о том, что соответствующий исполнительный орган для запрещения распространения информации согласно закону «Об информации, информатизации и защите информации» должен обратиться в суд для введения ограничений деятельности этого интернет-ресурса.

Проект был принят после голосования.