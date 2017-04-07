Полиция рассматривает инцидент в Стокгольме как возможный теракт - ОБНОВЛЕНО 1

2017-04-07 18:06 | www.apa.az | 3

Полиция Швеции рассматривает инцидент в Стокгольме как возможный теракт.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, произошедшее не авария, а теракт.

По не уточненным данным, в районе инцидента были слышны выстрелы.

Полиция подтвердила смерть двух человек в результате инцидента. Правоохранительные органы призывают граждан покинуть центр города.

По другим данным, после того как автомобиль наехал на людей, он въехал в магазин.

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17:30

Грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, по словам очевидца, машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

По предварительным данным, при этом погибли три человека.

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17:24

Грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, ЧП произошло на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан.

Грузовик на большой скорости врезался в прогуливающихся людей.

Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

По предварительным данным, при этом погибли три человека.