Центробанк Азербайджана намерен привлечет у банков 200 млн манатов

2017-04-07 16:44 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 10 апреля проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 200 миллионов манатов, сообщает в пятницу ЦБА.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.



Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 12,01-14,99 процентов.



Срок размещения средств - 14 дней.



Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель при привлечении депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы. В рамках последнего аукциона в понедельник у банков было привлечено 300 миллионов манатов. С учетом большого спроса на размещение манатных средств, Центробанк увеличил не только сумму депозита, но и периодичность проведения аукционов.



В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием.

(Автор: Анвар Мамедов)