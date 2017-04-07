Россия должна принимать прорывное решение по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - эксперт (ВИДЕО)

2017-04-07 16:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Россия должна принимать прорывное решение по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований (ФПНИ) «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в ходе дискуссий о путях урегулирования этого конфликта, организованных Экспертным советом Baku Network.

В обсуждениях приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, старший научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН, кандидат социологических наук Игорь Селезнев, эксперт МГИМО МИД РФ Алексей Фененко. Российские эксперты принимали участие в Баку в «круглом столе» на тему "Россия – Азербайджан: 25 лет дипломатических отношений. Стратегия партнерства". Организатором мероприятия выступили Политологический центр "Север-Юг", аналитический центр Baku Network и АМИ Trend.

«Проблема урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта касается всех, мы ее обсуждаем и рассматриваем с 1994 года, ищем пути решения конфликта. С апреля 2016 года, с момента начала апрельских боестолкновений, ситуация вокруг конфликта перешла на другой уровень», - сказал Трофимчук.

По его словам, после встречи президентов в Вене и Санкт-Петербурге конкретным структурам, уполномоченным для решения проблем, в том числе и Минской группе ОБСЕ, были даны конкретные рекомендации, которые касались технических и экономических аспектов конфликта. Однако Минская группа ОБСЕ не выполнила задачи, которые перед ней поставили главы государства на этих встречах, отметил эксперт.

По его мнению, Армении по сути не нужен переговорный процесс по урегулированию конфликта, а Азербайджану он нужен. Россия в этой ситуации сама должна принимать новое прорывное решение по урегулированию конфликта, отметил он.

Проблемы, которые накопились в самой Армении за последние годы, причем в критической массе, не решены, сказал Трофимчук.

«До критического уровня дошли проблемы социально-экономического характера. И победа на парламентских выборах в Армении сил, которые и до этого были у власти, не решит все эти проблемы», - сказал он.

С другой стороны, считает эксперт, неизвестно, к каким последствиям для самой Армении и всего региона мог бы привести приход к власти оппозиционных Саргсяну сил. Они начали бы взаимодействовать со странами Запада, и неизвестно, как в этой ситуации вели бы себя ОДКБ и другие организации, в которые входит Армения, отметил эксперт.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

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