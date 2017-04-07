МИД: Приняты необходимые меры в связи с тем, что в Германии в учебнике Нахчыван был указан территорией Армении

2017-04-07 18:09 | www.apa.az | 3

В СМИ распространена информация о том, что в одном из учебников, изданном в Германии и предназначенном для обучения детей мигрантов немецкому языку, на цветной иллюстрации Нахчыванская Автономная Республика была показана как территория Армении.

Как сообщил АПА глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, в связи с этим посольство Азербайджана в Германии немедленно связалось с издавшей учебник компанией TELC (The European Language Certificates).

«В адресованном посольству письме автор учебника – компания «telc gGmbH» сообщает: «В разделах B1.1 и B1.2 нашего учебника «Немецкий язык для интеграции» действительно напечатана приобретенная в агентстве Fotolia карта мира, содержащая ошибки. Мы очень сожалеем в связи с этой ошибкой. Про нее мы узнали только благодаря внимательности наших клиентов. Компания telc gGmbH далека от того, чтобы посылать политические месседжи. Мы перепечатаем вышеуказанные разделы и внесем изменения в опубликованную карту. В связи с этим мы хотим обратить ваше внимание на публикацию на нашей интернет-странице».

По словам Х.Гаджиева, в публикации, опубликованной на интернет-странице компании, говорится о том, что карта мира в этих учебниках содержит ошибки, эти тома будут переизданы и опубликованные в них карты изменены (https://www.telc.net/ueber-telc/aktuelles/detail/stellungnahme-1.html <https://www.telc.net/ueber-telc/aktuelles/detail/stellungnahme-1.html> ).