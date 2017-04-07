Задержан человек, направивший автомобиль в толпу в Стокгольме - ОБНОВЛЕНО 2
2017-04-07 18:11 | www.apa.az | 3
Полиция задержала человека, врезавшегося в толпу в Стокгольме.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространило агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Сразу же после инцидента в городе было закрыто метро.
***
18:06
Полиция Швеции рассматривает инцидент в Стокгольме как возможный теракт.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, произошедшее было не аварией, а возможно терактом.
По не уточненным данным, в районе инцидента были слышны выстрелы.
Полиция подтвердила смерть двух человек в результате инцидента. Правоохранительные органы призывают граждан покинуть центр города.
По другим данным, после того как автомобиль наехал на людей, он въехал в магазин.
***
17:30
Грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, по словам очевидца, машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.
По предварительным данным, при этом погибли три человека.
***
17:24
Грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, ЧП произошло на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан.
Грузовик на большой скорости врезался в прогуливающихся людей.
Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.
По предварительным данным, при этом погибли три человека.