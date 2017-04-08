Водитель грузовика, совершивший теракт в центре Стокгольма, пока не найден - ОБНОВЛЕНО

2017-04-08 00:03 | www.apa.az | 4

Водитель грузовика, который врезался в толпу людей в центре Стокгольма, пока не найден.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции в шведской столице представитель полиции города Ян Эвенссон.

"Водитель грузовика не найден. Полиция задержала человека, похожего на подозреваемого в совершении преступления в центре Стокгольма", — сказал он.

На пресс-конференции полиция подтвердила, что в результате теракта в Стокгольме погибли четыре человека, травмы получили 15 человек.

В связи с произошедшим усилен контроль на границах Швеции.

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22:47

Полиция Стокгольма задержала вечером в пригороде Мэшта мужчину.

Как передает АПА, об этом сообщает газета телеканал SVT.

Полиция сообщила, что в результате теракта в Стокгольме погибли четыре человека, один подозреваемый задержан. "Четыре человека погибли, 12 получили травмы и задержан один человек, подозреваемый в причастности к преступлению", — сказал SVT представитель полиции Стокгольма Ларс Бистрем.

Полиция начала предварительное расследование по подозрению о теракте.