Военного атташе США вызвали в Минобороны России

2017-04-08 00:30 | www.apa.az | 3

Минобороны РФ вызвало военного атташе при посольстве США в Москве.

Как передает АПА со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

"Около часа назад в российское военное ведомство был вызван военный атташе при посольстве США в Москве, которому была официально вручена нота о приостановке российской стороной с ноля часов 8 апреля выполнения своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании", - сказал Конашенков,

Минобороны РФ официально уведомило Пентагон о прекращении работы каналов горячей линии связи по предотвращению авиаинцидентов в Сирии.