Военного атташе США вызвали в Минобороны России
2017-04-08 00:30 | www.apa.az | 3
Минобороны РФ вызвало военного атташе при посольстве США в Москве.
Как передает АПА со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
"Около часа назад в российское военное ведомство был вызван военный атташе при посольстве США в Москве, которому была официально вручена нота о приостановке российской стороной с ноля часов 8 апреля выполнения своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании", - сказал Конашенков,
Минобороны РФ официально уведомило Пентагон о прекращении работы каналов горячей линии связи по предотвращению авиаинцидентов в Сирии.