США готовят санкции против Сирии

2017-04-08 00:52 | www.apa.az | 4

Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о дополнительных санкциях в отношении Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

"США готовят экономические санкции против Сирии", - приводят слова министра западные СМИ.

Как сообщалось, США в ночь на пятницу нанесли удар ракетами "Томагавк" по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства.