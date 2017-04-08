В США упал небольшой самолет
2017-04-08 01:41 | www.trend.az | 4
Четыре человека погибли при падении небольшого самолета в штате Орегон в пятницу. Об этом сообщил шериф округа Линн Брюс Райли, передает ТАСС.
По его данным, легкий одномоторный самолет Piper PA-46 упал, когда заходил на посадку в местном аэропорту близ города Гаррисберг. Машина рухнула примерно в 15 км от воздушной гавани.
"Все находившиеся на борту воздушного судна погибли", - заявил Райли журналистам.
Причины инцидента расследуются. Как сообщили власти, в регионе стояла крайне ветреная погода.