В Стокгольме задержан еще один человек по делу о теракте

2017-04-08 02:24 | www.apa.az | 4

Шведская полиция задержала еще одного человека по делу о событиях в Стокгольме.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, арест был произведен в столичном пригороде Юльста.

В пятницу угнанный грузовик, принадлежащий компании "Спендрупс", совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, ранены 15 человек, 9 из них серьезно, 4 погибло.

До этого был задержан один 39-летний мужчина, проживающий в Швеции, но имеющий гражданство Узбекистана.