Футболиста-любителя дисквалифицировали на 30 лет

2017-04-08 03:38 | www.trend.az | 3

Футболиста французского любительского клуба "Вениссье" дисквалифицировали на 30 лет за нападение на арбитра, передает РИА Новости со ссылкой на издание L’Equipe.

Игрок, чье имя не разглашается, в концовке матча шестого дивизиона чемпионата Франции между "Вениссье" и "Беллерош" остался недоволен решением судьи. Мужчина набросился на рефери и ударил его по лицу.

Помимо дисциплинарного наказания для игрока, "Вениссье" сняли с чемпионата и понизили в классе.