Французского футболиста дисквалифицировали на 30 лет за нападение на судью

2017-04-08 04:24 | www.apa.az | 4

Футболист французского любительского клуба «Вениссье», имя которого не разглашается, дисквалифицирован на 30 лет за нападение на арбитра.

Как передает АПА со ссылкой на “championat.com”, инцидент произошёл в марте в игре «Вениссье» против клуба «Беллерош» (0:5) в рамках шестого дивизиона чемпионата Франции.

В концовке встречи игрок, недовольный очередным решением судьи, набросился на рефери и ударил его по лицу. «Вениссье» сняли с чемпионата и понизили в классе, а ещё одного футболиста клуба за участие в потасовке отстранили от футбола на один год.