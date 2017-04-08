Конгрессмен США раскритиковала нанесение ударов по Сирии

2017-04-08 04:43 | www.trend.az | 4

Член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (демократ, от штата Гавайи) выступила с критикой военных ударов, нанесенных Соединенными Штатами по Сирии, назвав такой подход опрометчивым. Об этом она заявила в пятницу в эфире CNN.

"Мы не должны продолжать деструктивный курс, направленный на смену режимов, - отметила Габбард. - Это приведет лишь к большему числу жертв". Конгрессмен заявила, что все действия, предпринимавшиеся Вашингтоном в отношении Сирии, привели лишь к большему хаосу и разрушениям в этой стране. "Необходимо найти конструктивное решение этого конфликта", - подчеркнула она, передает ТАСС.

Габбард также заявила, что якобы имеющиеся у Белого дома доказательства причастности сирийских военнослужащих к предполагаемой химической атаке в провинции Идлиб должны быть представлены на рассмотрение Конгресса США. Она добавила, что "крайне скептически" относится к утверждениям, согласно которым за химатаку несут ответственность войска, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду.

В связи с этим Габбард назвала удары по Сирии "опрометчивым шагом", добавив, что такое решение президента Дональда Трампа вызвало у нее "злость и недовольство".

В январе Габбард посетила Сирию, где провела встречу с Асадом. После поездки она заявила о необходимости вести диалог с президентом Сирии, чтобы добиться прекращения конфликта в этой стране. "Что бы вы ни думали об Асаде, факт в том, что он президент Сирии. Чтобы появился шанс на заключение какой-либо мирной договоренности, нужно вести диалог с ним", - отмечала конгрессмен.

В четверг Вооруженные силы США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака. Однако, по данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.