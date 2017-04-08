Банк Англии призвал финкомпании подготовиться к различным сценариям Brexit

2017-04-08 05:48 | www.trend.az | 4

Банк Англии призвал участников британского финансового рынка, ведущих бизнес в ЕС, подготовиться к различным сценариям выхода Британии из ЕС (Brexit), с соответствующим посланием в пятницу обратился глава британского банковского регулятора Марк Карни, передает РИА Новости.

По его словам, большинство банков и финансовых компаний, базирующихся в Великобритании, имеют запасной план на случай негативного развития событий в условиях Brexit. Однако некоторые участники рынка все еще нуждаются в плане на "более экстремальный" итог.

Управление по пруденциальному регулированию (PRA) Банка Англии разослало письма британским финансовым компаниям и банкам, призвав их готовить запасные планы действий.

Регулятор дал участникам рынка на подготовку плана три месяца — до 14 июля. Финансистам необходимо будет просчитать свои действия в случае, если торговая сделка с ЕС и условия переходного периода не будут достигнуты к моменту выхода Соединенного Королевства из европейского блока.

При этом Карни отметил, что данная рекомендация не означает, что Банк Англии ожидает, что итог переговоров с ЕС будет негативным, подчеркнув, что такой результат "будет ни в интересах 27 странах ЕС, ни Великобритании или глобальной системы в целом".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в конце марта официально уведомила Брюссель о выходе Британии из ЕС. Переговоры с ЕС продлятся два года, Британия должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.