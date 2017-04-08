В Колумбии более 100 детей погибли из-за схода селевого потока

2017-04-08 05:55 | www.apa.az | 4

Не менее 102 детей погибли в Колумбии в результате схода селевого потока, обрушившегося на минувшей неделе на город Мокоа.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, всего погибли 314 человек, еще 332 человека получили ранения.

Также власти собрали данные о 127 пропавших без вести. Среди них числятся три иностранца - граждане Испании, Германии и Эквадора.

В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на город Мокоа.