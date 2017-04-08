Си Цзиньпин встретится с губернатором Аляски

2017-04-08 08:41 | www.trend.az | 4

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина сделал остановку на Аляске, где он пообщается с губернатором Биллом Уолкером, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, китайский лидер попросил организовать ему встречу с губернатором штата, где его самолет осуществлял дозаправку. "У нас есть огромный потенциал (сотрудничества — ред.) в нефтегазовой, туристической, рыболовецкой, воздушно-грузовой и минерально-ресурсной отраслях", — цитирует агентство слова Уолкера.

Как сообщается, для Си Цзиньпина, членов его семьи и делегации также будет организовано посещение главных достопримечательностей Аляски.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 6-7 апреля во Флориде.