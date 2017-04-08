В CША разбился самолет, есть погибшие

2017-04-08 09:15 | www.oxu.az | 2

Четыре человека погибли при падении небольшого самолета в штате Орегон.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, легкий одномоторный самолет Piper PA-46 упал, когда заходил на посадку в местном аэропорту близ города Гаррисберг.

Машина рухнула примерно в 15 км от воздушной гавани. Все находившиеся на борту воздушного судна погибли.

Причины инцидента расследуются. Как сообщили власти, в регионе стояла крайне ветреная погода.

Н.О.