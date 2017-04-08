Азербайджан не откажется от прозрачности в добывающей сфере и после выхода из EITI

2017-04-08 09:02 | www.trend.az | 3

Максим Цурков

На этой неделе Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в связи с повышением отчетности и прозрачности в добывающей промышленности, основным пунктом которого стало создание специального органа – Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности. Но что это означает и для чего это нужно Азербайджану?

Прозрачность и отчетность в добывающей сфере действительно важны. Ведь доходы, получаемые государством от природных ресурсов, которые принадлежат всем гражданам, способствуют повышению уровня жизни, экономическому развитию, представляют стратегическую значимость для дальнейшего функционирования страны.

Да, не секрет, что основным столпом, на котором держится стабильность и прогресс в экономике Азербайджана, является добывающая промышленность, а именно доходы от продажи нефти и газа. Но вместе с тем крайне важно, что за эти годы благодаря большому потоку нефтедолларов страна не только смогла укрепиться финансово, но и путем ускоренного развития ненефтяного сектора избежала опасности так называемого «голландского синдрома», а также позаботилась о будущих поколениях, для которых предназначена определенная часть аккумулируемых средств в Государственном нефтяном фонде страны.

Вместе с тем, одним из наиболее важных достижений на фоне сказанного является тот факт, что главным лейтмотивом всего экономического прогресса Азербайджана была избрана почти полная транспарентность в расходовании полученной прибыли от реализации контрактов по нефте- и газодобыче. И то, что наша страна первой присоединилась к выдвинутой в сентябре 2002 года тогдашним премьером Великобритании Тони Блэром Инициативе прозрачности в добывающих отраслях (EITI), можно по праву считать историческим шагом, обусловившим значительный рост имиджа государства как в глазах мировой общественности, так и собственных граждан.

Ведь решение многих проблем сегодняшнего дня, таких как удерживание инфляции на однозначном уровне, снижение безработицы, уровня бедности, поддержка развития крупных инфраструктурных проектов, улучшение социального и жилищного положения беженцев и вынужденных переселенцев зависит от эффективности управления доходами от добывающей промышленности.

Таким образом, управление этими доходами является одним из полномочий государства, а открытость этой информации для простых граждан укрепляет демократические основы. В указе Президента особо отмечается, что государство должно отчитываться перед гражданами в связи с управлением доходами, получаемыми от добывающей промышленности.

Следует обратить внимание, что Комиссия по прозрачности в добывающей сфере была создана вскоре после того, как Азербайджан заявил о выходе из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности.

Этот факт говорит о том, что Азербайджан не снимает с себя ответственности, обеспечит прозрачность в добывающей сфере на государственном уровне и делает это в первую очередь для своих граждан.

По поводу выхода из EITI злые языки успели наговорить многое. Однако им стоит помнить: в 2003 году Азербайджан стал первой страной в мире, подключившейся к EITI, в 2005 году опубликовал первый отчет, а в 2009-м получил статус полноправного члена. То есть страна сама стремилась к прозрачности, внедряла новшества в каждом отчете. Очевидно, что в такой ситуации решение о приостановке деятельности Азербайджана в правлении Инициативы является абсолютно несправедливым, и страна сама заявила о выходе из организации, так как ее первоначальный мандат оказался утерян.

Остались «с носом» и те, кто говорил, что выход Азербайджана из EITI отрицательно повлияет на реализацию крупных проектов в добывающей промышленности. Интерес инвесторов по-прежнему высок, второе размещение евробондов ЗАО «Южный газовый коридор» прошло весьма успешно, а сам проект не испытывает финансовых затруднений.

Создание же Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности укрепит доверие к Азербайджану еще больше, граждане смогут еще более внимательно следить за доходами страны от природных ресурсов и их управлением. С этих точек зрения решение Президента Ильхама Алиева является абсолютно верным и логическим.

Максим Цурков, обозреватель Trend