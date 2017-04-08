ВС Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз

2017-04-08 09:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 120 раз, сообщает в субботу министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Вазашен Иджеванского района, Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Гаймаглы, Бала Джафарли Газахского района, Агдам, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джабраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией