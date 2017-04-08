Nicklaus Design представил проект гольф-корта в Туркменистане
2017-04-08 09:41 | www.trend.az | 3
АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял Джека Никлауса, главу компании Nicklaus Design, сообщает госагентство Туркмен довлет хабарлары.
Бизнесмен подтвердил готовность оказывать всемерную поддержку развитию в Туркменистане такого популярного во всём мире вида спорта, как гольф.
Глава государства был проинформирован о продвижении проекта по строительству в Ашхабаде гольф-корта, где будут созданы соответствующие мировым стандартам условия для проведения состязаний по этому виду спорта.
"Внимательно выслушав рекомендации и предложения президента
Гурбангулы Бердымухамедова, бизнесмен заверил, что все пожелания туркменской стороны будут непременно учтены и компания «Никлаус Дизайн» приложит максимум усилий для выполнения взятых на себя партнёрских обязательств", - сказано в сообщении.
(Автор: Гусейн Гасанов)