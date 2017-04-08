В Швеции задержали второго подозреваемого в причастности к теракту – ОБНОВЛЕНО + ФОТО
2017-04-08 09:54 | www.oxu.az | 2
Полиция Швеции задержала второго подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в ночь на субботу агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
По информации телеканала SVT, мужчина был арестован в северном пригороде Стокгольма Хьюлста (Hjulsta). Как сообщается, он, предположительно, связан с другим задержанным по подозрению в причастности к атаке.
23:11 (7.04.2017)
Полиция Стокгольма задержала вечером в пригороде Мэшта мужчину.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета телеканал SVT.
Полиция сообщила, что в результате теракта в Стокгольме погибли четыре человека, один подозреваемый задержан.
«Четыре человека погибли, 12 получили травмы и задержан один человек, подозреваемый в причастности к преступлению», — сказал SVT представитель полиции Стокгольма Ларс Бистрем.
Полиция начала предварительное расследование по подозрению о теракте.
21:04
Полиция Швеции обнародовала фото подозреваемого в осуществлении теракта в Стокгольме.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, предполагаемый террорист объявлен в розыск.
Отмечается, что правоохранительные органы не располагали информацией о готовящейся атаке.
Напомним, что сегодня грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма. По предварительным данным, при этом погибли три человека.