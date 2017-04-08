В Швеции задержали второго подозреваемого в причастности к теракту – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-04-08 09:54 | www.oxu.az | 2

Полиция Швеции задержала второго подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в ночь на субботу агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

По информации телеканала SVT, мужчина был арестован в северном пригороде Стокгольма Хьюлста (Hjulsta). Как сообщается, он, предположительно, связан с другим задержанным по подозрению в причастности к атаке.

23:11 (7.04.2017)

Полиция Стокгольма задержала вечером в пригороде Мэшта мужчину.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета телеканал SVT.

Полиция сообщила, что в результате теракта в Стокгольме погибли четыре человека, один подозреваемый задержан.

«Четыре человека погибли, 12 получили травмы и задержан один человек, подозреваемый в причастности к преступлению», — сказал SVT представитель полиции Стокгольма Ларс Бистрем.

Полиция начала предварительное расследование по подозрению о теракте.

21:04

Полиция Швеции обнародовала фото подозреваемого в осуществлении теракта в Стокгольме.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, предполагаемый террорист объявлен в розыск.

Отмечается, что правоохранительные органы не располагали информацией о готовящейся атаке.

Напомним, что сегодня грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма. По предварительным данным, при этом погибли три человека.

С.Б.

