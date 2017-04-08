Итальянские СМИ ответили на претензии властей региона Апулия в связи со строительством TAP

2017-04-08 10:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В итальянской газете вышла статья, посвященная проекту TAP.

“В среднем каждый год 40 тысяч оливковых деревьев в Саленто вырубаются, чтобы создавать водопроводы, расширять тротуары, строить платформы и так далее. Сорок тысяч! Но из-за 211 оливковых деревьев, которые будут перемещены с территории, через которую пройдет трубопровод TAP, который будет поставлять в Италию природный газ с месторождения "Шах Дениз" в Азербайджане, регион Апулия подвергает итальянцев преследованию посредством бюрократии. Преследование оплачивается деньгами граждан, и это может обернуться для итальянцев потерей доверия, настолько малого, что может отпугнуть любого иностранного инвестора”, - говорится в статье, опубликованной в итальянской газете ilsole24ore.com.

Министерство охраны окружающей среды подтвердило, что трубопровод TAП не вредит окружающей среде, и объявило о том, что 211 деревьев вдоль маршрута трубы могут быть перемещены с условием, что позже они будут пересажены на свои места, пишет газета. Это было написано 25 октября. Для сомневающихся министерство повторило свое решение 8 декабря. Для тех, кто все еще не уверен, было принято аналогичное решение от 3 января, также отмечает газета.

«24 февраля комиссия по оценке воздействия на окружающую среду подтвердила, что оливковые деревья могут быть перемещены. 6 марта региональная фитосанитарная обсерватория вновь санкционировала перемещение деревьев. Сомнения? Для некоторых - да. 16 марта регион Апулии, все еще сомневаясь, обратился в министерство охраны окружающей среды: вы уверены? 17 марта министерство ответило: твердо уверены, 211 оливковых деревьев могут быть перемещены», - говорится в статье.

«26 марта префект Лечче по просьбе региона переспросил министерство: но вы намеревались написать, что деревья могут быть перемещены? 27 марта министерство ответило «можно перемещать» означает «можно перемещать». 27 марта Государственный совет подтвердил, что TAP можно осуществлять.

5 апреля Конституционный суд подтвердил, что TAP действует по закону. Но регион Апулия недоволен и, как каждый домогатель, не прекращает преследовать итальянцев. Регион обратился в TAR (региональный административный трибунал) Lazio, который издал указ о временной приостановке работ по перемещению деревьев «в одностороннем порядке», фраза, которая могло бы значить неуслышанное решение, а на самом деле, что при решении не были услышаны жертвы преследования, жертвы бюрократии, т.е. мы, итальянцы», - говорится в статье.

«Из 211 деревьев 168 уже перемещены, а последние 43 страдают, потому что они были вырваны из земли, но не были пересажены из-за регионального преследования... Как долго могут продолжаться преследования по вине TAR? Есть ли окончательное слово, или в Италии, как при пожизненном заключении, «конец наказаниям: никогда»?», - говорится в статье.