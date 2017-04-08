В Баку проводится международная конференция на тему туризма

2017-04-08 11:07 | www.apa.az | 2

Сегодня в Азербайджанском университете туризма и менеджмента состоялась церемония открытия III международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация в XXI веке: проблемы и перспективы».

Как сообщает АПА, и.о. ректора университета Эльдар Асланов сказал, что наряду с подготовкой кадров, учебное заведение придает большое значение и проведению научных исследований в сфере туризма, организации встречи местных и зарубежных ученых для обмена мнениями.

По его словам, как и во всех сферах, развитие туризма должно основываться на науке и исследованиях.

Э.Асланов отметил, что ученые из 5 стран – Азербайджан, Турция, Россия, Болгария и Грузия, представят на конференции 33 доклада о различных сферах туризма.

Отмечено, что участники конференции проведут обмен мнениями в 4 разделах, коснутся таких тем, как устойчивое развитие туризма в XXI веке, вклад различных стран в это развитие и т.д.