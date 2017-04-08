Катавшийся на американских горках турист столкнулся с голубем - ВИДЕО
2017-04-08 10:40 | www.oxu.az | 5
В Испании во время катания на американских горках турист столкнулся с голубем.
Как передает Oxu.Az, инцидент произошёл во время открытия тематического парка «Феррари-лэнд» на испанском курорте Порт Авентура.
Как сообщает портал Mashable, в тот момент тележка аттракциона разогналась до 150 километров в час, поэтому для молодого мужчины столкновение оказалось весьма болезненным, а для птицы — фатальным.
Н.О.