Катавшийся на американских горках турист столкнулся с голубем - ВИДЕО

2017-04-08 10:40 | www.oxu.az | 5

В Испании во время катания на американских горках турист столкнулся с голубем.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошёл во время открытия тематического парка «Феррари-лэнд» на испанском курорте Порт Авентура.

Как сообщает портал Mashable, в тот момент тележка аттракциона разогналась до 150 километров в час, поэтому для молодого мужчины столкновение оказалось весьма болезненным, а для птицы — фатальным.

Н.О.