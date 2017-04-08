В России расстреляли полицейских

2017-04-08 10:40 | www.oxu.az | 3

Неизвестным в субботу около 02:00 была обстреляна патрульная автомашина в Ингушетии. В результате один полицейский погиб, второй с ранением доставлен в больницу.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили ТАСС в МВД республики.

«Сегодня в Малгобеке неизвестный обстрелял из автоматического оружия патрульную автомашину, в результате чего находившиеся там один полицейский погиб, второй получил ранение и доставлен в больницу», - рассказали в МВД.

Проводится мероприятие по поиску и задержанию нападавшего, который скрылся на легковой автомашине.

Н.О.