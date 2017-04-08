В США предложили создать «гибридный трибунал» по Сирии

2017-04-08 10:50 | www.oxu.az | 3

Группа сенаторов предложила верхней палате Конгресса изучить законопроект, по которому в США может быть создан «гибридный трибунал» по Сирии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, текст документа опубликован на сайте бывшего участника президентской гонки Марка Рубио.

Термин «гибридный трибунал» означает, что в него будут входить местные и международные юристы, судьи и иные специалисты для судебного преследования лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, преступлений против человечности, или в геноциде. В случае создания суд будет рассматривать «военные преступления и преступления против человечности режима Башара Асада».

Один из авторов билля, сенатор-республиканец Тодд Янг, пояснил, что «правосудие и интересы безопасности США требуют того, чтобы мы не сидели сложа руки, пока невинных сирийских мужчин, женщин и детей травят газом, пытают и убивают».

Законопроект был внесен после удара США в ночь на 7 апреля по аэродрому Шайрат, используемому правительственными войсками Сирии. По приказу президента Дональда Трампа два эсминца выпустили 59 крылатых ракет.

Н.О.