Итальянский министр о проекте ТАР

2017-04-08 11:10 | www.oxu.az | 3

5 апреля во время слушаний в Палате депутатов парламента Италии министр экономического развития Карло Календа распространил заявление в связи с проектом ТАР.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт BrindisiReport, министр заявил, что проект TAP имеет стратегическое значение для Италии, и строительство газопровода продолжится. К.Календа отметил, что выбор проекта Трансадриатического газопровода (ТАР) будет способствовать безопасности поставок, диверсификации источников газа, увеличению числа поставщиков, конкурирующих на рынках Европы и Италии, а также создаст положительный эффект в ценовом тренде: «Диверсификация источников и маршрутов имеет важное значение. В настоящее время Италия на 45% зависит от российского газа (зимой эта цифра возрастает до 65%). Другими важными крупными поставщиками являются Алжир и Ливия, они все еще являются нестабильными регионами. Срок долгосрочных контрактов с Алжиром на поставки 35 млрд. м3 природного газа истечет в 2020 году, с учетом ожидаемого спроса потенциальный дефицит оценивается примерно в 14 млрд.м3. Поэтому ТАР является важным проектом».

Министр добавил, что диверсификация источников и рост числа поставок создадут импульс конкурентоспособности, а это снизит цену на газ для конечных потребителей, предпринимателей и семей.

Н.О.