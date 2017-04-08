Госдеп: Абхазия и Южная Осетия – неотъемлемые части Грузии

2017-04-08 11:20 | www.oxu.az | 3

Государственный департамент США осуждает так называемые выборы и референдум, которые де-факто власти оккупированного Цхинвальского региона намерены провести в эти выходные, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Новости-Грузия.

Согласно информации, «президентские выборы», а также референдум о переименовании «Республики Южная Осетия» в «Республику Южная Осетия — Государство Алания» пройдут 9 апреля.

Госдеп США в этой связи распространил заявление, в котором говорится, что американские власти не признают легитимности этих выборов и их результатов, также, как и результатов «парламентских выборов», проведенных 12 марта в другом оккупированном регионе Грузии — Абхазии.

«Незаконные выборы и референдум будут проведены на грузинской территории без согласия правительства Грузии. Соединенные Штаты полностью поддерживают территориальную целостность Грузии и ее суверенитет в пределах ее международно признанных границ. Наша позиция по Абхазии и Южной Осетии – ясна и постоянна. Эти регионы – неотъемлемые части Грузии», – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Назначенный цхинвальскими властями референдум и выборы в Тбилиси считают нелегитимным и не соответствующим международным правовым нормам. Аналогичную позицию зафиксировали многие западные страны и международные организации.

Центральные власти Грузии не контролируют территорию Цхинвальского региона и Абхазии. Москва признала независимость этих территорий после августовской войны с Грузией 2008 года. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и придал этим регионам статус оккупированных территорий.

Н.О.