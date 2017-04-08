В Баку и Шеки пройдут дни культуры Казахстана

2017-04-08 11:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В честь 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном в Баку и Шеки 12-15 апреля пройдут дни культуры и искусства Кызылординской области Казахстана, сообщило посольство Казахстана в Баку.

Программа Дней культуры и искусства включают концерт Кызылординской областной филармонии и театральную постановку «Не уедешь! Все, не уедешь...» по «Повести о Мусье Жордане — учёном-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне» великого азербайджанского писателя Мирзы Фатали Ахундова, представленную Кызылординским областным казахским музыкальным драматическим театром имени Н.Бекежанова.

Вход на мероприятия бесплатный.

В Баку концерт Кызылординской областной филармонии состоится 12 апреля в 19:00 в Азербайджанском государственном музыкальном театре. Комедия «Не уедешь! Все, не уедешь...» будет представлена 13 апреля в 19:00 в Русском драматическом театре имени С. Вургуна.

В Шеки культурные мероприятия пройдут в Шекинском государственном театре имени С. Рахмана – 14 апреля в 18:00 состоится концерт, а 15 апреля в 18:00 – представлена театральная постановка.

Дни культуры организованы акиматом (местные власти) Кызылординской области Казахстана при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана и международной организации «ТЮРКСОЙ».

«Целью данных мероприятий является дальнейшее укрепление дружеских отношений и развитие культурных связей между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, а также обмен опытом между творческими коллективами и артистами филармонии и театра», - говорится в сообщении посольства.

(Автор: Елена Косолапова)