В грузовике, наехавшем на людей в Стокгольме, нашли взрывчатку

2017-04-08 11:30 | www.oxu.az | 3

Полиция Стокгольма при осмотре грузовика, наехавшего на людей в центре города, обнаружила сумку со взрывчаткой.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает шведское телевидение SVT со ссылкой на источники в полиции.

«Сумка со взрывчатым веществом была найдена в грузовике, который использовался на террористической акции вчера в Стокгольме, сообщили несколько источников в полиции», — передает телевидение.

Грузовик на высокой скорости в пятницу наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовик принадлежал компании Spendrups и был похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.

Н.О.