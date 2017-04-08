NBC сообщил о предложении Трампу убить главу КНДР

2017-04-08 11:40 | www.oxu.az | 3

Совет национальной безопасности США предложил президенту страны несколько вариантов, как можно воздействовать на политику КНДР. В числе идей — убийство главы Северной Кореи Ким Чен Ына или размещение в Южной Корее ядерного оружия.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает NBC со ссылкой на несколько высокопоставленных разведчиков и военных чиновников.

Оба сценария являются частью плана по ускоренному пересмотру политики Северной Кореи, который был подготовлен перед встречей Трампа с главой Китая Си Цзиньпинем.

Белый дом надеется, что Китай сможет более активно влиять на политику КНДР посредством дипломатии и расширения санкций. Однако если это не остановит власти страны наращивать ядерный потенциал, США может перейти к принципиально иным шагам.

Высокопоставленный сотрудник разведки, который участвует в обсуждении идей, признался, что он не сторонник «превентивной войны» и размещение ядерного оружия в Южной Корее может обернуться для США большими последствиями. Он подчеркнул, что вряд ли американские и китайские интересы совпадают для принятия компромиссного решения.

«Я не думаю, что [развертывание ядерного оружия] — это хорошая идея. Мне кажется, что это только разозлит Пхеньян. Я не вижу никакого потенциала [в развитии этой мысли], потому что использование ядерного оружия даже против Северной Кореи крайне маловероятно», — считает бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

СНБ также предложил Трампу убить лидера КНДР Ким Чен Ына и представителей его ближайшего окружения, у которых есть доступ к ядерному оружию. Однако большинство опрошенных телеканалом экспертов, в том числе среди военных, высказались против такого шага.

Помимо этого, обсуждается идея отправки в Северную Корею спецназа из США и Южной Кореи, который может выполнять различные боевые задачи, в том числе, подрывать мосты для остановки передвижения мобильных комплексов. Представитель ЦРУ, которое может контролировать эту операцию, заявил, что у него нет «никаких указания на этот счет».

Н.О.