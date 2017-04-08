Макконнелл: «Русские нам не друзья»

2017-04-08 12:07 | www.apa.az | 3

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл готов поддержать введение новых санкций против России.

Как сообщает АПА со ссылкой на The Hill, об этом сенатор заявил в ответ на вопрос журналиста о возможных санкциях против Москвы из-за ситуации в Сирии.

«Если они (Белый дом — ред.) посчитают, что нужны дополнительные санкции, или у нас (в Конгрессе — ред.) будет что-то, что поддержат обе партии, то я открыт для этого», — заявил он.

Макконнелл добавил, что намерен обсудить вопрос с председателем сенатского комитета по международным делам Бобом Коркером.

«Я полагаю, достаточно хорошо, что администрация не снимала действующих санкций. Русские нам не друзья. Я думаю, что они раз за разом показывают это», — сказал республиканец.

США и другие страны ввели против России санкции из-за разногласий по Украине, Москва ответила своими контрмерами.