Исследователи: Британия «приобретает исламское лицо».

2017-04-08 12:00 | www.oxu.az | 3

500 церквей разных христианских конфессий были закрыты в Лондоне с 2001 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают специалисты американского аналитического центра «Институт Гейтстоуна» на сайте этой организации.

В то же время в последние годы в британской столице открылось 423 мечети и исламских центра, действует сто шариатских судов.

По словам исследователей, Британия «все больше и больше приобретает исламское лицо».

При этом в мечети в ряде случаев превращают бывшие церкви, растет число коренных британцев, принимающих ислам, отмечают они.

Н.О.