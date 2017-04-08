Макс Барских выступит на фестивале "ЖАРА-2017" в Баку

2017-04-08 12:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Популярный украинский певец и композитор, автор песен Макс Барских выступит в столице Азербайджана в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram.

"Макс Барских присоединяется к участию в международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2017", - говорится в сообщении.

Макс Барских - украинский певец и автор песен. Обладатель премии "Лучший украинский исполнитель" по версии MTV Europe Music Awards 2010 и МУЗ-ТВ в категории "Прорыв года" (2012), самый ротируемый в радиоэфире Украины артист по итогам 2011 года.

Дебют Макса Барских на большой сцене состоялся в 2008 году. Благодаря своим первым хитам о нем узнала вся Украина, а уже в 2010 году популярность исполнителя достигла границ России, Казахстана и стран Прибалтики.

Музыку и тексты, которые исполняет Макс Барских, он пишет сам. Он один из немногих в Украине поп-звезд, кто создает качественную музыку с ультрасовременным звучанием, а его клипы отвечают мировым стандартам музыкального видео.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)