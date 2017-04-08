Индийский депутат пообещал «вести себя прилично»

2017-04-08 12:10 | www.oxu.az | 3

Член индийского парламента Равиндра Гаиквад извинился за инцидент на борту самолета авиакомпании Air India и дал обещание «прилично себя вести», а также попросил дать ему возможность снова летать индийскими авиалайнерами, на которые его не пускали несколько недель.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министерства гражданской авиации.

«Ввиду того, что господин Гаиквад принес свои извинения и дал обещание впредь вести себя прилично, мы рекомендуем Air India и другим компаниям снять запрет на авиаперелеты, наложенный на него », — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 23 марта, когда самолет Air India прибыл из Нью-Дели в город Пуна. Парламентарий отказывался выходить из него на протяжении 45 минут, выражая недовольство тем, что его не посадили в бизнес-класс. Когда на борт поднялся представитель авиакомпании, который попытался объяснить, что весь рейс оборудован лишь местами эконом- класса, парламентарий попытался спихнуть мужчину с трапа самолета и нанес ему более 20 ударов по лицу и голове своей сандалией.

После этого случая все ведущие индийские авиакомпании, несмотря на конкуренцию, договорились немедленно запретить этому парламентарию летать любыми авиарейсами. Этот случай стал первым в индийской практике, когда авиакомпании договорились совместно внести в черный список члена высшего законодательного органа страны, чтобы добиться его извинений.

Н.О.