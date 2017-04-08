Во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт "Национальное достояние – мугам"

2017-04-08 12:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 31 мая состоится концерт “Milli sərvətimizdir, Muğam” ("Национальное достояние – мугам"), сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

В концертной программе примут участие молодые исполнители мугама, лауреаты международных и республиканских конкурсов Ариз Гусейнов, Нигяр Рагимова, Гюнай Имамвердиева, Мехман Гусейнов, Эльгиз Алиев, Хатаи Гаджиев, Сархан Буньядзаде, Бабек Гулиев, Сафалы Мирзалиев, Вугар Карабахлы, Гусейн Меликов, Камила Набиева, Седеф Будаглы, Айшан Мехтиева, Агашукюр Насиров и Габиль Нуран.

Цена билетов от 10 до 40 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Asan Xidmət и на сайте http://iticket.az/. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008). 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама.

(Автор: Вугар Иманов)