Али Ахмедов: «Некоторые предприниматели потеряли совесть»

2017-04-08 12:25 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом журналистам заявил вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь партии Ени Азербайджан Али Ахмедов.

А.Ахмедов сказал, что в первую очередь нужно создать важные механизмы: «Сюда входят вопросы от совершенствования законодательства до формирования соответствующей структуры. Другой стоящий перед нами вопрос – разработка механизма по экспорту местной продукции в зарубежные страны. Всеми этими вопросами будут заниматься соответствующая комиссия и агентство, которое будет создано в будущем. Но вызывает беспокойство один момент - некоторые предприниматели, потеряв совесть, занимаются импортом небезопасных пищевых продуктов. Надеюсь, что приступившая к деятельности наша комиссия предотвратит это. Мне бы хотелось, чтобы в положительном решении этих вопросов общественный контроль также сыграл свою роль, оказал поддержку государству. Общественный контроль играет важную роль в достижении поставленных государством перед собой целей».