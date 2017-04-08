В Баку презентован проект "Азербайджанская литература на узбекском языке" (ФОТО)

2017-04-08 12:21 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Баку прошла презентация проекта, реализуемого посольством Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанским культурным центром (АзКЦ) имени Гейдара Алиева в Ташкенте, по изданию произведений азербайджанских авторов на узбекском языке, сообщили Trend в АзКЦ.

В презентации, состоявшейся в Президентской библиотеке при управлении делами Президента Азербайджана, приняли участие посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, сотрудники посольства Узбекистана в Азербайджане, депутаты Милли Меджлиса, члены группы дружбы с Узбекистаном в парламенте Азербайджана, общественно-политические деятели, поэты, писатели, представители СМИ.

Открывая мероприятие, директор Президентской библиотеки Маил Ахмедов рассказал о проекте «Азербайджанская литература на узбекском языке», реализуемом азербайджанским диппредставительством и АзКЦ последние четыре года. По его словам, этот проект в числе многочисленных мероприятий и проектов, проводимых посольством и АзКЦ, является наглядным показателем высокого уровня культурных, литературных и общественных связей между Азербайджаном и Узбекистаном и служит еще большему укреплению двусторонних отношений.

Ахмедов напомнил, что между азербайджанским и узбекским народами существуют давние культурно-литературные связи, уходящие корнями в глубь истории. «И в конце 20-го века, когда наши страны вновь обрели независимость, эти связи и отношения, развиваясь, выросли до высокого уровня стратегического сотрудничества», - сказал Ахмедов.

Гусейн Гулиев в своем выступлении рассказал об уже проделанной работе и о проектах, направленных на еще большее укрепление и развитие отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Посол подчеркнул необходимость продолжения таких проектов.

Директор АзКЦ имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане Самир Аббасов в своем докладе отметил, что в рамках гуманитарного сотрудничества по инициативе и при непосредственном участии АзКЦ в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами создана комната азербайджанской культуры и литературы, в Государственной консерватории Узбекистана начал действовать кабинет музыкальной культуры Азербайджана-Узбекистана имени Узеира Гаджибекова,

«Общественность Узбекистана с большим интересом отнеслась к мероприятиям, посвященным азербайджанскому келагаи, демонстрации кинокомедий «Ел ахвалаты» и «Бахт узугу», а также четырех мультфильмов, дублированных на узбекский язык», - сказал Аббасов.

Каждый год для СМИ Узбекистана объявляется конкурс под названием «Самая лучшая статья года об Азербайджане». Церемония награждения победителей конкурса проходит в конце года в Культурном центре.

Большая работа проводится в области книгоиздания.

В 2016 году была издана книга «Особенности современной узбекской и азербайджанской поэзии». В этой книге, составителем которой стала профессор Саодат Мухамедова, на двух языках приведены примеры перевода произведений азербайджанских поэтов на узбекский язык и произведений узбекских поэтов на азербайджанский язык.

Кроме этого изданы «Узбекско-азербайджанский и азербайджано-узбекский разговорник», избранные произведения народного писателя Азербайджана Анара в сборнике «Я, ты, он и телефон», в переводе народного писателя Узбекистана Жамала Камала вышли произведения великого поэта Низами Гянджеви, переведены на узбекский язык и изданы книги «20-й век. Антология азербайджанской поэзии», «Культура Азербайджана в братском Узбекистане», «Рассказы азербайджанских писателей», «Культурное наследие Азербайджана», «Драгоценность сердца» Мухаммада Физули, книга «90 стихотворений Бахтияра Вагабзаде», «Стихи современных азербайджанских поэтов», монография доктора исторических наук профессора Али Гасанова «Геополитика», романы Юнуса Огуза «Султан Алп Арслан», «Амир Теймур», «Жена шаха и колдун», рассказы молодой писательницы Парвин Нуралиевой «Пойдёт снег».

Выступившие на мероприятии председатель Союза писателей Азербайджана Анар, депутаты Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, Эльман Насирли, Эльмира Ахундова, директор отдела международных отношений министерства культуры и туризма Азербайджана Васиф Эйваззаде, писатель-публицист Юнус Огуз, доктор филологических наук Рамиз Аскер и другие высоко оценили работу посольства Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева, направленную на еще большее укрепление узбекско-азербайджанских отношений.

(Автор: Демир Азизов)