Парламентарии Туркменистана и России подписали Меморандум о развитии сотрудничества

2017-04-08 12:23 | www.trend.az | 3

В Авазе подписан Меморандум о взаимопонимании о дальнейшем развитии межпарламентского сотрудничества между делегациями депутатов Меджлиса Туркменистана и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сообщает посольство Туркменистана в Баку.

Подписание состоялось в рамках визита делегации ЛДПР во главе с председателем партии Владимиром Жириновским, прибывшем в Туркменистан по приглашению председателя Меджлиса Туркменистана.

Владимир Жириновский также выступил с речью на спортивном конгрессе «Азиада-2017: международное сотрудничество во благо мира и развития» и был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.